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О сопряжении железнодорожных сетей стран ШОС
11.06.2019

О сопряжении железнодорожных сетей стран ШОС

    • На 244 тыс. км железных дорог стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приходится 70% мирового грузооборота мира, из них 28% приходится на российские железные дороги. Об это рассказал первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин в ходе панельной сессии «ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры» на ПМЭФ-2019.

    «Мы имеем уникальную железнодорожную сеть, которая может играть существенно бОльшее значение и может значительно больше быть интегрирована между собой», – отметил он. По мнению А.Мишарина, возможностей и перспектив у железных дороги стран ШОС гораздо больше, если решить ряд проблем. «Одна из проблем – это отсутствие сопряжения больших железнодорожных сетей Индии и Пакистана, имеющих колею 1670 с железной дорогой с колеей 1520 и 1435. И здесь нужно построить всего 600 км жд по территории Афганистана, чтобы соединить их с железными дорогами Узбекистана или Туркменистана. Это даст другие возможности и создание новых транспортных коридоров в рамках инициативы «Один пояс, один путь» , а также железнодорожной сети стран ШОС».

    По словам А.Мишарина, одновременно решается и проблема различной колеи с Китаем. Разрабатываются технологии взаимодействия погранпереходов с китайскими коллегами. «Мы впервые обменялись по 20 пар поездов, до этого было только 14. Растут железнодорожные перевозки между РЖД и странами ШОС (157 млн тонн), с начала этого года прирост уже составил 4%», – сообщил он.


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