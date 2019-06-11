О роли «Норникеля» на Северном морском пути

У ПАО «ГМК «Норникель» несколько ролей в освоении Северного морского пути, рассказал президент компании Владимир Потанин в беседе с журналистами после подписания соглашения с «Росатомом» , DP World и Российским фондом прямых инвестиций в ходе Петербургского международного экономического форума-2019.

«Прежде всего, это наполнение грузопотока СМП, и с этой точки зрения – у нас в планах увеличение производства, – сказал В.Потанин. – За горизонтом 20204 года мы планируем увеличить объем добычи руды до 28 млн тонн в пике. Это приведет к увеличению отгрузки товарной продукции. Нам необходимо будет утилизировать серную кислоту после того, как мы закончим экологический процесс. В каких-то вариантах развития это приведет к образованию новых товарных потоков, может быть, в виде производства фосфорных удобрений, может быть, к какой-то иной форме, но будет новый дополнительны вклад «Норникеля» в наполнение грузопотока Севморпути».

Кроме того, он отметил, что у «Норникеля» есть совместные планы с арабскими партнерами по развитию логистического бизнеса. «Он не является профильным для «Норильского никеля», это портовое хозяйство, флот. Поэтому мы ищем партнеров, которые могли бы эффективно этим флотом управлять, – объяснил он. – Но поскольку все это завязано на роль «Росатома» по ледокольному флоту, то, соответственно, все это [надо] делать в координации и во взаимодействии».