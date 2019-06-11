Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
“K” Line под кайтом
11.06.2019

“K” Line под кайтом

    • “K” Line установит на один из своих крупнотоннажных балкеров Seawing – автоматическую систему в форме кайта, использующую энергию из естественных источников.

    Seawing устанавливается на носовой части судна, кайт развертывается с мостика при определенных силе и направлении ветра, чтобы увеличить тяговую мощность.

    В компании планируют в течение двух лет провести оценку технологии в расчете на то, что Seawing позволит существенно снизить связанную с эксплуатацией судна нагрузку на окружающую среду. В частности, ожидается, что выбросы углекислого газа сократятся более чем на 20%, в абсолютных величинах это составит порядка 5,2 тыс. тонн в год.

    Seawing является разработкой Airseas – компании, выделенной из состава Airbus.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.04.2019
    Конец серому импорту?
    Правительство представило президенту РФ предложение о подписании Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического […]
    ЕАЭСИмпортСоглашениеТехнологии
    0
    23.05.2019
    «Умные» контейнеры CMA CGM
    CMA CGM оснастит 50 тыс. контейнеров технологией Traxens. Технология была разработана в 2012 году при участии CMA CGM, […]
    CMA CGMКонтейнерыТехнологии
    0
    05.04.2019
    Совместный проект Wärtsilä и Samsung HI
    По повышению энергоэффективности СПГ-газовозов и челночных танкеров
    Samsung Heavy IndustriesWartsilaИнновацииСПГ-танкер
    0
    26.02.2019
    Ультраскоростной тоннель под водой
    Хотят пустить между Индией и Эмиратами
    ИндияОАЭТехнологииТоннель
    0
    07.05.2019
    Первое рыболовное судно на СПГ
    MAN поделился видео отгрузки из Гетеборга и доставки СПГ-танка, который будет установлен на сейнер «Libas». Это первое рыболовное […]
    MAN ВидеоИнновацииРыбаки
    0
    28.01.2019
    О реализации механизма «одного окна»
    Для участников внешнеэкономической деятельности
    ВЭДПравительствоТехнологииЭкспорт
    1
    12.03.2019
    CMA CGM и IKEA протестируют биотопливо
    CMA CGM совместно с IKEA Transport & Logistics Services и портом Роттердам проведут первые испытания по бункеровке биотопливом. […]
    CMA CGMБиотопливоБункеровкаИспытания
    0
    29.05.2019
    «Умные» рефы для Zim
    Zim в рамках расширения своего парка «умных» контейнеров ZIMonitor приобретет в 2019 году «умных» рефконтейнеров Star Cool производства […]
    ZimИнновацииКонтейнерыРефы
    0
    06.02.2019
    Трансформация контейнеровозов Hapag-Lloyd
    Под СПГ
    Hapag-LloydКонтейнеровозыСПГТехнологии
    0
    11.03.2019
    Швартовый канат со встроенным датчиком
    Тестирует MOL
    MOLТехнологии
    0
    15.04.2019
    Спецконтейнер для спецгруза
    Авиакомпания AirBridgeCargo и компания Sonoco ThermoSafe, специалист в сфере решений по упаковке для температурно-чувствительных грузов, подписали соглашение об […]
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиТехнологии
    0
    30.04.2019
    DFDS инвестирует в стартап
    По продвижению судового биотоплива
    DFDSБиотопливоТехнологии
    1





    • Госрегулирование Показать всё
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    10.06.2019 Global Ports внедрил грузовой электронный документооборот
    10.06.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    10.06.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2019
    10.06.2019 Евросиб запустил контейнерный поезд Красноярск – Китай
    07.06.2019 ОТЛК ЕРА запустит сервис из Италии в Китай
    07.06.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД