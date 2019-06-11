“K” Line под кайтом

“K” Line установит на один из своих крупнотоннажных балкеров Seawing – автоматическую систему в форме кайта, использующую энергию из естественных источников.

Seawing устанавливается на носовой части судна, кайт развертывается с мостика при определенных силе и направлении ветра, чтобы увеличить тяговую мощность.

В компании планируют в течение двух лет провести оценку технологии в расчете на то, что Seawing позволит существенно снизить связанную с эксплуатацией судна нагрузку на окружающую среду. В частности, ожидается, что выбросы углекислого газа сократятся более чем на 20%, в абсолютных величинах это составит порядка 5,2 тыс. тонн в год.

Seawing является разработкой Airseas – компании, выделенной из состава Airbus.