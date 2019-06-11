400 кг кокаина в Большом порту

10 июня в контейнере с рыбными консервами из Эквадора, прибывшем в Большой порт Санкт-Петербург, таможня обнаружила 400 кг кокаина. Стоимость более 2,5 млн доз в ФТС оценили примерно в 4,5 млрд рублей.

Работали сотрудники отделов по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной и Балтийской таможен во взаимодействии с сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При вскрытии контейнера на упаковках с консервами были обнаружены полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы массой около 1 кг каждый со спрессованным порошкообразным веществом белого цвета, схожим по внешним признакам с кокаином. Химическое исследование подтвердило – кокаин.

Сейчас, по информации ФТС, проводятся оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к контрабанде наркотика.

Ниже – видео со вскрытием упаковки и комментарий заместителя начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Марата Кабирова.

Видео: ФТС