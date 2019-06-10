Спуск на воду парома в Галаце

Damen поделился видео спуска на воду первого парома проекта Road Ferry 8117 E3, строящегося на верфи компании в Галаце (Румыния). Заказчиком выступает канадский оператор BC Ferries, в серию входит еще одно судно.

Паром сможет брать на борт до 300 человек (пассажиры + экипаж) и 47 автомобилей. На линию судно встанет в 2020 году. Вместе со сбоим близнецом Road Ferry 8117E3 будет работать на перевозках между Ванкувером и островами Галф, где заменят ныне действующие суда, которым уже больше 50 лет.

Видео: Damen