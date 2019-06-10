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Почта России как глобальный логистический оператор
10.06.2019

Почта России как глобальный логистический оператор

    • Что сейчас происходит на рынке транзита и импорта в разрезе электронной торговли и как видит свое положение на этом рынке Почта России, рассказал на экспертной дискуссии «Кто обеспечит логистику Азия – Россия – Европа» в ходе ПМЭФ-2019 рассказал генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов.

    «2,8 трлн долларов – это объем мировой электронной коммерции. На настоящий момент это 12% мирового оборота розничной торговли, но эта доля стремительно растет, – сказал Н.Подгузов. – И уже через два года она приблизится к 18%. При этом на Европу и на Азию в электронной коммерции приходится более половины. Эта доля продолжает расти. Например, доля электронной коммерции в общем объеме торговли в Китае или Великобритании оставляет порядка 20%, то есть это страны, которые опережающе развивают электронную коммерцию».

    По данным Н.Подгузова, объем импорта товаров электронной коммерции в Российскую Федерацию в 2018 году составил порядка 70 млрд долларов. 70% из них приходится на Китай и Европу. «Если говорить про транзитные потоки, то, по некоторым оценкам, объем таких потоков Европа – Азия составляет примерно 180 млрд долларов, – отметил он. – К сожалению, несмотря на то, что Россия занимает абсолютно выгодное географическое положение, доля российского транзита в этом объеме всего 1,5%, и это то, над чем нам всем стоит задуматься, почему эта доля по-прежнему такая низкая».

    Н.Подгузов подчеркнул, что «Почта России» «как крупнейший логистический оператор ставит перед собой задачу стать глобальным мостом между Европой и Азией, глобальным логистическим оператором, который сумеет замкнуть на себе обслуживание потоком электронной коммерции как в части экспортно-импортных операций, так и транзитных операций».

    «Что для этого нужно и что для это у Почты России уже есть? Во-первых, это наличие точек присутствия. Помимо того, что мы обладаем самой распространенной логистической сетью, мы в этом году открыли присутствие в Китае – дочернее предприятие «Почты России», что позволит нам резко сократить скорость доставки товаров из Китая в Россию и обеспечить полностью процесс».

    Важным фактором Н.Подгузов назвал интеграцию с ключевыми игроками. «Сотрудничество – ключ к созданию правильной системы электронной коммерции. Экосистему представляют глобальные маркет-плейсы, магазины онлайн-торговли, агрегаторы покупательского интереса и, конечно, это должна быть глобальная логистическая платформа, которая обеспечивает доступ к логистическим услугам всех игроком на недискриминационной основе. За последний год мы прошли большой путь с точки зрения интеграции в первую очередь IT-интеграции с ключевыми партнерами как внутри страны, так и с европейскими и азиатским партнерами, в частности, с Alibaba Group, OZON, eBay, Lamoda».

    «У «Почты России» бесшовный процесс взаимодействия с Федеральной таможенной службой. В настоящее момент запущено полностью электронное взаимодействие без бумажного документооборота. Пошлину можно заплатить на сайте продавца при покупке, и это значительно сокращает время, кроме того, у нас в отделениях работают терминалы ФТС», – отметил Н.Подгузов, говоря о факторах, которые позволят «Почте России» выйти на глобальный уровень.

    «В настоящее время электронная коммерция полностью изменяет облик розничной торговли, и «Почта России» находится «на передовой» рынка электронной коммерции», -– резюмировал Н.Подгузов.


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