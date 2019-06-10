Евросиб запустил контейнерный поезд Красноярск – Китай

ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» запустил регулярный контейнерный поезд из Красноярска в Китай через погранпереход Гродеково / Суйфэньхэ. Как пояснили SeaNews в компании, в данном направлении экспортный контейнерный сервис организован впервые на рынке.

Состав, сформированный на терминале ООО «БЛТК» на ст. Базаиха, вышел 7 июня. Груз – 41 сорокафутовый контейнер с пиломатериалами предприятий лесопромышленного комплекса Красноярского края.

Время поезда в пути от Красноярска до пограничной станции Гродеково займет не более 6 суток. На российско-китайской границе контейнеры перегрузят на платформы пространства 1435, после чего груз будет направлен на станцию Сянин. Сколько времени ориентировочно займет весь маршрут, будет понятно после прохождения первого поезда.

Что касается частоты сервиса, то, по информации «Евросиба», региональный спрос на экспортные перевозки позволяет формировать контейнерные поезда в рамках нового сервиса с регулярностью один раз в неделю.