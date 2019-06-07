Учрежден Общественный совет Севморпути

6 июня 2019 года в дни XXIII Петербургского международного экономического форума состоялось учредительное заседание Общественного совета Северного морского пути.

Как сообщили SeaNews в группе «Совкомфлот», участие в заседании приняли председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания РФ Константин Косачев, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель генерального директора «Росатома» – руководитель дирекции СМП Вячеслав Рукша, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, первый заместитель генерального директора «Совкомфлота», заместитель председателя, член исполнительного комитета Арктического экономического совета Евгений Амбросов и другие.

В ходе заседания А.Лихачев отметил, что совет необходим для принятия решений по вопросам развития СМП с учетом мнения всех заинтересованных сторон, в том числе иностранных партнеров. Следующее заседание Совета планируется провести на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года.

С.Франк в своем выступлении отметил, что значение СМП как мировой транспортной артерии год от года возрастает. Он напомнил, что по итогам 2018 года объем грузоперевозок по СМП увеличился почти в два раза – до 19,7 млн тонн, в первую очередь, благодаря реализации крупных индустриальных проектов в Арктике. Роль СМП для международной торговли в будущем будет расти, подчеркнул С.Франк.

«Перед нами стоит ответственная задача по обеспечению потребностей всех пользователей СМП в безопасном, бесперебойном, экономически выгодном и круглогодичном судоходстве, его трансформации в конкурентоспособный и коммерчески эффективный маршрут. Реализация идеи создания Общественного совета будет способствовать привлечению к обсуждению существующих проблем всех заинтересованных сторон – в том числе делового сообщества, грузоотправителей и перевозчиков – и дальнейшему повышению экспертного уровня принимаемых решений», – сказал С.Франк.

По его мнению, в целях придания предстоящей работе международного статуса целесообразно привлечь к числу ее участников Арктический экономический совет – независимую организацию деловых кругов арктических государств, созданную в 2014 году по инициативе межправительственного Арктического совета. Также возможно привлечение к деятельности совета Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ, в состав которых входят региональные предприниматели, работающие в Арктической зоне.