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СПГ-завод в Усть-Луге
07.06.2019

СПГ-завод в Усть-Луге

    • Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «РусХимАльянс» Кирилл Селезнев подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о социально-экономическом сотрудничестве при реализации проекта комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа.

    По информации пресс-службы правительства Ленобласти, строительство планируется в районе Усть-Луги. Оператором проекта является компания специального назначения ООО «РусХимАльянс», созданная на паритетной основе АО «РусГазДобыча» и ПАО «Газпром».

    Общие капитальные вложения на стадии обоснования инвестиций составляют порядка 750 млрд рублей, после разработки проектной документации сумма может быть скорректирована. 

    Проектом предусмотрено строительство мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый «Газпромом».

    Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди – до конца 2024 года.

    Фото: Газпром


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