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Соглашение Приморск – Росток
07.06.2019

Соглашение Приморск – Росток

    • ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» и порт Росток подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области. Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Приморский УПК» Андрей Сизов и генеральный директор Морского порта Росток Гернот Теш.

    По информации областного правительства, «представители российского и немецкого портов совместно разрабатывают технико-экономическое обоснование организации морских перевозок балкерных грузов. Для этого проводится технический аудит создаваемой и существующей морской и железнодорожной инфраструктуры на подъездах к портовым комплексам в Приморске и Ростоке. <…> Для реализации соглашения представители портов обсуждают реконструкцию и модернизацию существующих терминалов в порту Росток для увеличения объемов перевалки российских балкерных грузов2.

    Напомним, соглашение о создании универсального многопрофильного глубоководного портового комплекса «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» Ленинградская область заключила в феврале прошлого года. Тогда сообщалось, что инвестиции в проект оцениваются в размере 90,6 млрд рублей, ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, проектный грузооборот на этапе полного развития составит до 70 млн тонн в год. Основные виды грузов, которые предполагается обрабатывать в новом порту, – уголь, минеральные удобрения, контейнеры, генеральные грузы, зерно.


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