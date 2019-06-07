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ПЛП отгрузил негабарит для Сахалина-2
07.06.2019

ПЛП отгрузил негабарит для Сахалина-2

    • ПЛП отгрузил негабарит для Сахалина-2На терминале «Петролеспорт» провели операцию по обработке крупногабаритного оборудования для нефтегазового проекта «Сахалин-2», которую в Global Ports охарактеризовали как уникальную. Общий вес грузовой партии, перегруженной на борт судов «Anna» и «Maria», составил 3 396 тонн.

    Как рассказали SeaNews в Global Ports, в ходе грузовой операции произведена была в том числе погрузка двух сепараторов разделения пластовой смеси весом 555 тонн каждый. Это оборудование для производства сжиженного природного газа было изготовлено в Санкт-Петербурге на ПАО «Ижорские Заводы» и доставленно в порт на барже по Неве. Погрузка осуществлялась судовыми кранами непосредствнно с баржи по схеме судно-судно.

    ПЛП отгрузил негабарит для Сахалина-2Вся грузовая партия состояла из 716 единиц. 7 единиц из них общим весом 658 тонн были перегруженны на судно спаркой двумя портальными кранами.

    Далее cуда проследуют в Корею, где оборудование снова будет перегружено на баржу и отправлено на Сахалин.


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