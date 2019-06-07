Картинки с выставки – фотоотчет с ПМЭФ

Второй день идёт Петербургский экономический форум. Деловые завтраки, панельные сессии, подписание соглашений – в общем-то всё так, как и должно быть на форуме такого уровня. SeaNews ещё вернётся к деловой повестке ПМЭФ, а пока покажем, где были и что видели:
- виртуально прокатились на электричке будущего;
- познакомились с роботом Пифагором и пожали ему руку;
- отведали мороженого;
- рассмотрели «Ладу Aurus Сенат»;
- восхитились стендом «Уралхима» из живых цветов;
- провели химические опыты;
- Пятачка за ушком почесали;
- и много чего ещё.
Наши впечатления от форума в фото ниже.