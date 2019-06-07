Картинки с выставки – фотоотчет с ПМЭФ

Второй день идёт Петербургский экономический форум. Деловые завтраки, панельные сессии, подписание соглашений – в общем-то всё так, как и должно быть на форуме такого уровня. SeaNews ещё вернётся к деловой повестке ПМЭФ, а пока покажем, где были и что видели:

виртуально прокатились на электричке будущего;

познакомились с роботом Пифагором и пожали ему руку;

отведали мороженого;

рассмотрели «Ладу Aurus Сенат»;

восхитились стендом «Уралхима» из живых цветов;

провели химические опыты;

Пятачка за ушком почесали;

и много чего ещё.

Наши впечатления от форума в фото ниже.