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07.06.2019

Картинки с выставки – фотоотчет с ПМЭФ

    • Второй день идёт Петербургский экономический форум. Деловые завтраки, панельные сессии, подписание соглашений – в общем-то всё так, как и должно быть на форуме такого уровня. SeaNews ещё вернётся к деловой повестке ПМЭФ, а пока покажем, где были и что видели:

    • виртуально прокатились на электричке будущего;
    • познакомились с роботом Пифагором и пожали ему руку;
    • отведали мороженого;
    • рассмотрели «Ладу Aurus Сенат»;
    • восхитились стендом «Уралхима» из живых цветов;
    • провели химические опыты;
    • Пятачка за ушком почесали;
    • и много чего ещё.

    Наши впечатления от форума в фото ниже.


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