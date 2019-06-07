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Грузооборот российского транспорта
07.06.2019

Грузооборот российского транспорта

    • Перевозки грузов российским транспортом за январь-апрель этого года снизился на 0,4%, составив более 2,35 млрд тонн.

    По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом за отчетный период составил порядка 1,5 млрд тонн, на 0,1% меньше, чем было перевезено годом ранее.

    Перевозки железнодорожным транспортом сохранились на уровне января-апреля прошлого года – 426,2 млн тонн.

    Выросли за отчетный период перевозки морским транспортом – на 3,3% до 6,3 млн тонн. Перевозки воздушным транспортом также увеличились – на 3% и составили 0,34 млн тонн.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 399,6 млн тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2%.

    Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-апрель 2019 года снизился – на 7,5% до 9,9 млн тонн.

    В апреле в сравнении с предыдущим месяцем увеличились объемы перевозки автомобильного и внутреннего водного транспорта.


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