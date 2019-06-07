Грузооборот российского транспорта

Перевозки грузов российским транспортом за январь-апрель этого года снизился на 0,4%, составив более 2,35 млрд тонн.

По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом за отчетный период составил порядка 1,5 млрд тонн, на 0,1% меньше, чем было перевезено годом ранее.

Перевозки железнодорожным транспортом сохранились на уровне января-апреля прошлого года – 426,2 млн тонн.

Выросли за отчетный период перевозки морским транспортом – на 3,3% до 6,3 млн тонн. Перевозки воздушным транспортом также увеличились – на 3% и составили 0,34 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 399,6 млн тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-апрель 2019 года снизился – на 7,5% до 9,9 млн тонн.

В апреле в сравнении с предыдущим месяцем увеличились объемы перевозки автомобильного и внутреннего водного транспорта.