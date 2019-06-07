Цифровой контейнер для авиаперевозок

Авиакомпания AirBridgeCargo и компания Unilode Aviation Solutions представили первый в индустрии цифровой контейнер. Совместно брендированный огнеупорный контейнер AMA/AMD предназначен для перевозки грузов на основной палубе грузовых самолетов с использованием портативных электронных устройств (TPED) для передачи данных со средств пакетирования грузов (ULD).

Контейнеры, произведенные Nordisk Aviation Products, спроектированы с использованием новейших противопожарных технологий в авиации и оснащены TPED, которые разработаны на основании технологии энергосбережения Bluetooth (BLE v.5.0) компании Unilode.

По информации AirBridgeCargo, контейнеры позволяют отслеживать местоположение ULD и размещенного на нем груза, а также передавать сообщения о статусе груза, оценивая такие параметры как температура, уровень влажности, освещенность и ударное воздействие.

Unilode планирует завершить поставку первой половины партии контейнеров AMA/AMD до конца июня, вторая партия станет доступной для АВС в конце сентября, что даст перевозчику время на тестирование и постепенное внедрение всех контейнеров для доставки грузов по международной маршрутной сети.