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Цифровой контейнер для авиаперевозок
07.06.2019

Цифровой контейнер для авиаперевозок

    • Авиакомпания AirBridgeCargo и компания Unilode Aviation Solutions представили первый в индустрии цифровой контейнер. Совместно брендированный огнеупорный контейнер AMA/AMD предназначен для перевозки грузов на основной палубе грузовых самолетов с использованием портативных электронных устройств (TPED) для передачи данных со средств пакетирования грузов (ULD).

    Контейнеры, произведенные Nordisk Aviation Products, спроектированы с использованием новейших противопожарных технологий в авиации и оснащены TPED, которые разработаны на основании технологии энергосбережения Bluetooth (BLE v.5.0) компании Unilode.

    По информации AirBridgeCargo, контейнеры позволяют отслеживать местоположение ULD и размещенного на нем груза, а также передавать сообщения о статусе груза, оценивая такие параметры как температура, уровень влажности, освещенность и ударное воздействие.

    Unilode планирует завершить поставку первой половины партии контейнеров AMA/AMD до конца июня, вторая партия станет доступной для АВС в конце сентября, что даст перевозчику время на тестирование и постепенное внедрение всех контейнеров для доставки грузов по международной маршрутной сети.


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