Арктическое СП «Новатэка», «Совкомфлота», COSCO и Фонда Шелкового Пути

ПАО «Новатэк», ПАО «Совкомфлот» (СКФ), COSCO Shipping и «Фонд Шелкового Пути» подписали на Петербургском экономическом форуме четырехстороннее соглашение в отношении совместного предприятия ООО «Морской арктический транспорт» (МАрТ).

Документ был подписан в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Максима Акимова, заместителя министра транспорта РФ — руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова, заместителя министра экономического развития РФ Оксаны Тарасенко. Подписи под соглашением поставили генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, председатель Совета директоров COSCO Shipping Сюй Лижун и президент «Фонда Шелкового Пути» Ван Яньчжи.

По информации «Новатэка», документ закрепляет намерения сторон о создании долгосрочных партнерских отношений в области совместной разработки, финансирования и реализации новых логистических схем круглогодичной транспортировки углеводородного сырья из Арктической зоны РФ до стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также организации транзитного грузопотока по Северному морскому пути между Азией и Западной Европой.

Основным направлением деятельности «Морского арктического транспорта», сообщили в «Совкомфлоте», станет создание флота ледокольных танкеров арктического ледового класса для безопасной круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа в рамках текущих и перспективных проектов «Новатэка» – «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и других.

По словам Л.Михельсона, «развитие МАрТ будет способствовать скорейшей трансформации Северного морского пути в глобальный коммерчески эффективный транспортный коридор между Тихоокеанским и Атлантическим бассейнами, а также решению поставленной руководством Российской Федерации задачи по увеличению грузопотока в акватории Северного морского пути до 80 млн тонн в 2024 году».

Как отметил С.Франк, «Консолидация транспортно-логистической схемы проекта на единой операционной платформе будет способствовать повышению эффективности, безопасности, а также дальнейшей оптимизации всей системы организации грузопотока через акваторию Северного морского пути, в том числе в рамках проекта «Полярный шелковый путь»».

Напомним, что о создании собственной транспортной компании – ООО «Морской арктический транспорт» – «Новатэк» сообщил в мае этого года. Решение было принято Советом директоров компании в целях управления транспортными затратами и их оптимизации, наращивания уникальных компетенций арктического мореплавания и централизованного управления арктическим флотом.

Фото: «Совкомфлот»