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Жд экспорт через порты
06.06.2019

Жд экспорт через порты

    • Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за 5 месяцев 2019 года увеличилась на 3,2%, составив 132,5 млн тонн.        

    В структуре экспортного грузопотока 49,5% от всего объема погрузки приходится на уголь. На нефть приходится 26,5%, на черные металлы – 7,4% и на удобрения – 6,3%.

    По данным РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 11,4%, нефти на 3,4% и руды на 15,8%.

    За январь-май погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 54,3 млн тонн (+1,2%), в порты Юга – 31,1 млн тонн (+0,9%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 43,1 млн тонн, что на 6,7% больше показателя января-мая 2018 года.                    

    В мае этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 25,7 млн тонн. Это на 1,9% меньше предыдущего месяца.


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