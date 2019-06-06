«ТрансКонтейнер» создаст СП с COSCO

ПАО «ТрансКонтейнер» намерено подписать меморандум с ведущей шиппинговой компанией COSCO Shipping. Об этом сообщил генеральный директор «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев в ходе панельной сессии «ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры» на Петербургском международном экономическом форуме 2019.

«Документ предполагает создание совместного предприятия между компаниями», – сказал В.Сараев.