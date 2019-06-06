«ТрансКонтейнер» создаст СП с COSCO

ПАО «ТрансКонтейнер» намерено подписать меморандум с ведущей шиппинговой компанией COSCO Shipping. Об этом сообщил генеральный директор «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев в ходе панельной сессии «ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры» на Петербургском международном экономическом форуме 2019.
«Документ предполагает создание совместного предприятия между компаниями», – сказал В.Сараев.
Как сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере», меморандум о стратегическом сотрудничестве подписали 6 июня генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев и заместитель управляющего директора COSCO Shipping Lines Co., LTD Суй Цзюн. С бизнес- и операционной моделью совместного предприятия сторонам еще предстоит определиться.
В рамках сотрудничества «ТрансКонтейнер» и COSCO Shipping Lines также намерены предлагать друг другу конкурентоспособные ставки, взаимно использовать контейнерный парк, развивать мультимодальные сервисы и привлекать новые грузопотоки.
«Мы рассчитываем, что на базе совместного предприятия с COSCO создадим единую цифровую экосистему, которая позволит обеспечивать бесперебойную доставку грузов в понятные и четкие сроки», – сказал В.Сараев.