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«Новатэк» и «Газпром» создают СП с Sinopec
06.06.2019

«Новатэк» и «Газпром» создают СП с Sinopec

    • Вчера в рамках визита лидера КНР Си Цзиньпина в Россию «Новатэк», «Газпромбанк» и Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec подписали базовые условия соглашения о создании совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа конечным потребителям на рынке Китайской Народной Республики.

    По словам председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона, китайские компании инвестируют в развитие СПГ-проектов «Новатэка» в арктическом регионе РФ. «Создание совместного предприятия по торговле СПГ и природным газом на внутреннем рынке Китая не только позволяет гарантировать сбыт производимого СПГ, но и открывает возможности инвестирования в развитие сегмента конечного потребления на одном из крупнейших и наиболее быстрорастущем рынке газа и СПГ в мире, – отметил Л.Михельсон. – Подписанное соглашение является последовательным шагом в реализации нашей долгосрочной стратегии создания стоимости по всей цепочке от добычи и сжижения природного газа до реализации СПГ потребителям».

    Напомним, что китайские компании являются акционерами действующего проекта «Ямал СПГ».  Кроме того, планируется подписание договоров с китайскими партнерами по «Арктик СПГ 2».

    CNPC и CNOOC станут крупнейшими акционерами в проекте «Арктик СПГ 2» – компании приобретут по 10% в планируемом проекте. Сообщалось, что по условиям соглашения они будут приобретать примерно по 1 млн тонн СПГ в год на долгосрочной основе.

    Китай наряду с Индией является одним из самых быстрорастущих рынков мира по газу. Прогнозируется, что основная битва развернется среди поставщиков СПГ. Таким образом, создание совместного предприятия с китайским партнером будет способствовать надежному вхождению «Новатэк» на внутренний китайский газовый рынок.

     


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