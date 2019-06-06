Меморандум по блокчейн в Большом порту

5 июня в Государственном университете морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова Министерство транспорта РФ, A.P. Moller-Maersk и ФГУП «Морсвязьспутник» подписали трехсторонний Меморандум о взаимодействии по запуску пилотного проекта по внедрению блокчейн-платформы TradeLens на базе Большого порта Санкт-Петербург.

Подписи под документом поставили заместитель министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков, CEO A.P. Moller-Maersk Сорен Скоу и генеральный директор ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников.

Одновременно было заключено соглашение об участии в пилотном проекте «первого призыва» участников – его подписали генеральный директор ООО «Маэрск» Жолт Катона, генеральный директор ООО «Модуль» Александр Альтшуллер, генеральный директор Global Ports Владимир Бычков и генеральный директор ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич.

Технология блокчейн, отметил Ю.Цветков, позволит сделать жизнь логистов легче, отрасль – более открытой и транспарентной и будет помогать участникам процесса получать информацию о движение контейнеров, прохождении таможенных и других процедур в режиме онлайн. По его словам, при удачном завершении эксперимента с блокчейном в Большом порту систему планируется распространить на всю Россию.

Как пояснил С.Скоу, технология блокчейн позволяет перевести документооборот в цифровую форму и отойти от бумажных носителей, а также сделать весь процесс прозрачным – если отслеживание движения контейнеров сейчас применяется достаточно широко, отследить движение документов так легко не получится. TradeLens позволяет это реализовать, а также подключить к информационным потокам не только непосредственных участников процесса перевозка, но и все другие заинтересованные стороны, включая таможенные органы и банки.

Стыковка платформы с информационной системой таможни будет осуществляться с помощью технологии API, и целью пилотного проекта является выявить возможности для стыковки системы и возникающие в процессе проблемы. За технические вопросы стыковки будет отвечать «Морсвязьспутник», который является техническим партнером проекта.

В настоящее время, рассказал С.Скоу, тестирование TradeLens проходит в 20 странах мира. По информации Никиты Долгова, отвечающего в Maersk за развитие проекта в России, пилотные проекты по использованию TradeLens проходили, в частности, в таких достаточно «сложных» с точки зрения открытости странах как Саудовская Аравия и Китай, проект в Саудовской Аравии успешно завершен.

На вопрос, будет ли доступ к системе платным, С.Скоу ответил, что возможно, будет своего рода подписка для пользователей данных. Для государственных органов, таких ка таможня, доступ, понятно, будет бесплатным.

Сколько вложено и еще планируется вложить в проект, он не раскрыл – коммерческая тайна. «Но объем инвестиций значительный», – сказал С.Скоу.