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Снова пожар на судне Maersk
06.06.2019

Maersk выкупает свои акции

    • Группа A.P. Moller-Maersk A/S приняла решение провести выкуп своих акций. В соответствии с программой выкупа, в течение периода до 15 месяцев планируется выкупить максимум 3,12 млн акций на общую сумму до 10 млрд датских крон (порядка 1,5 млрд долларов США).

    Целью является оптимизация структуры капитала и обеспечение обязательств по долгосрочным программам поощрения.

    Как сообщили SeaNews в группе, собрание акционеров санкционировало выкуп собственных акций по номинальной стоимости не выше 15% акционерного капитала по рыночной стоимости на момент приобретения плюс-минус до 10%.

    Первый этап программы выкупа планируется реализовать в период с 4 июня по 1 ноября 2019 года. Лимит на первом этапе – 3,3 млрд крон (около 494 млн долларов), максимальный объем выкупа – 208 168 акций класса А и 815 739 акций класса B.

    Ведущим управляющим банком на первом этапе назначен SEB. Он будет принимать решения о выкупе самостоятельно без участия Maersk в рамках обозначенного лимита.

    Сейчас, до начала программы выкупа, A.P. Moller-Maersk является держателем 50 806 собственных акций класса B, что соответствует 0,24% всего акционерного капитала.


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