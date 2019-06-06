Maersk выкупает свои акции

Группа A.P. Moller-Maersk A/S приняла решение провести выкуп своих акций. В соответствии с программой выкупа, в течение периода до 15 месяцев планируется выкупить максимум 3,12 млн акций на общую сумму до 10 млрд датских крон (порядка 1,5 млрд долларов США).

Целью является оптимизация структуры капитала и обеспечение обязательств по долгосрочным программам поощрения.

Как сообщили SeaNews в группе, собрание акционеров санкционировало выкуп собственных акций по номинальной стоимости не выше 15% акционерного капитала по рыночной стоимости на момент приобретения плюс-минус до 10%.

Первый этап программы выкупа планируется реализовать в период с 4 июня по 1 ноября 2019 года. Лимит на первом этапе – 3,3 млрд крон (около 494 млн долларов), максимальный объем выкупа – 208 168 акций класса А и 815 739 акций класса B.

Ведущим управляющим банком на первом этапе назначен SEB. Он будет принимать решения о выкупе самостоятельно без участия Maersk в рамках обозначенного лимита.

Сейчас, до начала программы выкупа, A.P. Moller-Maersk является держателем 50 806 собственных акций класса B, что соответствует 0,24% всего акционерного капитала.