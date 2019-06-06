Maersk рассматривает возможность сезонного сервиса по Севморпути

Maersk изучает возможность открытия сезонного сервиса по Северному морскому пути с Дальнего Востока на Петербург, рассказал журналистам в ходе своего визита в Петербург CEO A.P. Moller – Maersk Сорен Скоу.

В прошлом году, напомнил он, судно Maersk выполнило тестовый переход по Севморпути. В этом году предполагается сделать несколько рейсов.

Прорабатывается вариант использования одного судна в челночном режиме. Груз в западном направлении – импорт из АТР (в первую очередь из Китая) и дальневосточная рыба.

Временное окно, в течение которого такие перевозки физически возможны, короткое – всего три месяца, отметил С.Скоу.

Строить новые суда ледового класса компания на данный момент не планирует – совсем недавно флот Maersk пополнили 7 судов ледового класса, все они работают на Балтике, на Петербург, рассказал С.Скоу.