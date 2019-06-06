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06.06.2019

Maersk рассматривает возможность сезонного сервиса по Севморпути

    • Maersk изучает возможность открытия сезонного сервиса по Северному морскому пути с Дальнего Востока на Петербург, рассказал журналистам в ходе своего визита в Петербург CEO A.P. Moller – Maersk Сорен Скоу.

    В прошлом году, напомнил он, судно Maersk выполнило тестовый переход по Севморпути. В этом году предполагается сделать несколько рейсов. 

    Прорабатывается вариант использования одного судна в челночном режиме. Груз в западном направлении – импорт из АТР (в первую очередь из Китая) и дальневосточная рыба.

    Временное окно, в течение которого такие перевозки физически возможны, короткое – всего три месяца, отметил С.Скоу.

    Строить новые суда ледового класса компания на данный момент не планирует – совсем недавно флот Maersk пополнили 7 судов ледового класса, все они работают на Балтике, на Петербург, рассказал С.Скоу.


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