Global Ports подписал соглашение с РЖД

«Российские железные дороги» в лице Октябрьской железной дороги и группа Global Ports заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки транспортно-логистических решений. Подписи под документом в рамках Петербургского международного экономического форума поставили начальник ОЖД Владимир Голоскоков и генеральный директор Global Ports Владимир Бычков.

По информации Global Ports, соглашение распространяется на совместную деятельность по обработке внешнеторгового грузопотока и предполагает использование современных и инновационных логистических технологий и практик для развития российского рынка логистических услуг и привлечения дополнительных грузопотоков.

В частности, соглашение направлено на создание эффективных технологий, способствующих росту контейнерных перевозок по железной дороге с перевалкой в портах и сухих портах, а также поиск путей оптимизации деятельности припортовых станций с целью увеличения их пропускных способностей.

Одним из направлений совместной работы станет разработка и внедрение системы стимулирования транзитных перевозок с использованием портов на Северо-Западе и Дальнем Востоке России через Транссибирский маршрут.

Отдельный пункт соглашения включает создание условий для электронного обмена данными, способствующих внедрению технологий «электронной перевозки» и «смарт-контракта» для дальнейшего развития процесса цифровизации на транспорте. Кроме того, стороны планируют наладить обмен статистической и аналитической информацией, а также совместно разработать укрупненные планы развития.

«Совместно с Global Ports мы намерены создать регулярные контейнерные маршруты в направлении Москвы, и уже сейчас мы оцениваем потенциал данной линии в размере порядка 6 поездов в неделю», – сообщил, комментируя подписанное соглашение, В.Голоскоков.

«Основная задача, которую позволяет решить подписанное соглашение, – создание условий для тесного сотрудничества при решении вопросов взаимодействия «порт – железная дорога», – отметил В.Бычков. – Координация работы, возможность обмена данными, технологиями и операционным опытом, создание совместных логистических решений будут способствовать росту пропускной способности магистрали и припортовых станций, увеличению грузопотока в направлении российских портов и сокращению транзитного времени. Дополнительным эффектом может стать наращивание грузовой базы, в том числе для отправки по железной дороге».