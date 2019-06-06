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FESCO подписали соглашением с «Уралхимом»
06.06.2019

FESCO подписали соглашением с «Уралхимом»

    • АО «ОХК «Уралхим» и Транспортная группа FESCO изучат возможности сотрудничества в области перевозки минеральных удобрений по железной дороге и морскими регулярными линиями. Соответствующее соглашение о намерениях подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Уралхима» Сергей Момцемлидзе и президент FESCO Александр Исурин.

    Документ направлен на взаимовыгодное сотрудничество при импортно-экспортных перевозках минеральных удобрений и продуктов промышленной химии, а также на повышение уровня контейнеризации готовой продукции на предприятиях «Уралхима».


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