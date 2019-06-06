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Maersk увеличил выручку на треть
06.06.2019

CEO Maersk: повторения кризиса не будет

    • Отвечая на вопросы журналистов о глобальных трендах и их преломлении на российском рынке, CEO A.P. Moller – Maersk Сорен Скоу поделился своим видением макроэкономических и региональных рыночных процессов.

    «Глобальная экономика последние 10 лет росла, – отметил он. – С момента финансового кризиса 2008-2009 годов было 10 лет роста. Такие длительные периоды роста случаются нечасто, поэтому можно ожидать определенной рецессии. Но сейчас американская экономика растет. Мы ожидаем снижения темпов роста, но не ожидаем повторения финансового кризиса».

    Что касается глобального рынка контейнерных перевозок, его рост в Maersk прогнозируют на уровне 1-3% по итогам 2019 года. При этом фрахтовые ставки, которые в течение последнего года-двух держались примерно на одном уровне, имеют потенциал для некоторого роста, поскольку рост предложения флота в ближайшие годы будет ограничен, считает С.Скоу.

    На российском контейнерном рынке рост замедлился, но динамика остается положительной. Если в прошлом году рост составлял 13%, то в этом году – около 6%. При этом важно, что высокими темпами растет экспорт из России. «Мы рассчитываем, что российский товарооборот будет расти хорошими темпами», – сказал С.Скоу.

    По словам CEO восточноевропейского кластера Maersk Жолта Катона, в этом году российский контейнерооборот Maersk ожидается на уровне 1 млн TEU.


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