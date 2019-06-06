CEO Maersk о скрубберах и альтернативах традиционному бункеру

Отвечая на вопросы журналистов о различных вариантах обеспечить соответствие вступающим в 2020 году ограничениям по содержанию серы в бункерном топливе и перспективах использования альтернативных видов топлива, CEO A.P. Moller – Maersk Сорен Скоу рассмотрел различные сценарии.

Технология скрубберов не очень сложная и хорошо изучена, но более целесообразно, считает С.Скоу, выпускать готовое низкосернистое топливо на НПЗ, а не производить очистку выбросов с помощью скруббера на судне. При использовании высокосернистого топлива без скруббера выбросы попадают в атмосферу и потом выпадают в виде кислотных дождей, а с использованием скруббера выбросы происходят в воду – это не идеальное решение. С экономической точки зрения использование скрубберов целесообразно на больших судах, в глобальном масштабе это 25% всего флота.

Если говорить об альтернативных видах топлива, то возможны варианты. Один из них – биотопливо. Сейчас Maersk тестирует использование биотоплива на одном из своих контейнеровозов на маршруте Европа – Азия – Европа (напомним, речь идет о судне triple-E класса «Mette Maersk»). По мнению С.Скоу, биотопливо могло бы быть хорошим решением, поскольку позволяет использовать существующие двигатели. Но встает вопрос, реально ли производить его без ущерба окружающей среде? Другая опция – водородное топливо, и здесь также непонятно, удастся ли обеспечить экологически чистое производство, учитывая, что для этого требуется много электроэнергии.

Возможно, решением проблемы мог бы стать сжиженный природный газ. СПГ, считает С.Скоу, может быть конкурентоспособным в сравнении с низкосернистым топливом. Однако СПГ – это опция только для новых судов, а заказывать новые суда Maersk пока не планирует.

Для себя Maersk на данный момент выбрал два пути – скрубберы и низкосернистое топливо, причем именно низкосернистое топливо – в качестве основного варианта. «И мы рассматриваем в этой связи в том числе российских поставщиков». 10% всего топлива, которым бункеруются суда Maersk, – российского производства, и его качество С.Ское оценил как достаточно высокое.

К 2050 году Maersk рассчитывает выйти на нулевой уровень выбросов углекислого газа.