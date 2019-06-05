«Звезда» начала четвертый Aframax

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству четвертого танкера типа Aframax.

В блоке корпусных производств состоялась церемония первой резки металла для деталей судна. В церемонии приняли участие представители заказчика судна – АО «Роснефтефлот».

Как сообщает пресс-служба предприятия, резка осуществляется на высокотехнологичном газо-плазменном станке. Танкеры дедвейтом 114 тыс. тонн станут первыми судами такого типа, построенными в России. «Зеленые» Aframax’ы предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

В серии Aframax’ов – 12 танкеров. Изготовление и сборка секций первых трех этих судов сейчас ведется в цехах и на стапеле предприятия.