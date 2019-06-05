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Железнодорожные контейнеры
05.06.2019

Железнодорожные контейнеры

    • По итогам 5 месяцев 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,4%, составив 1,97 млн TEU.

    При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 10,3% до 817,1 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 13,3% до 520,7 тыс. TEU, импортные – на 26,7% до 414,4 тыс. TEU и транзитные – на 21,1% до 219,2 тыс. TEU.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам января-мая 2019 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 1,31 млн TEU, что на 14,5% больше аналогичного показателя прошлого года. 

    В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 9,7% до 214,1 тыс. TEU, лесных грузов – на 48,1% до 209,9 тыс. TEU, бумаги – на 1,7% до 130,7 тыс. TEU, промышленных товаров – на 13,6% до 108,9 тыс. TEU.

    Перевозки метизов в контейнерах выросли на 12,5% до 111,7 тыс. TEU, автомобилей – на 10,8% до 96,4 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 5,1% до 84,9 тыс. TEU.

    Объем перевозки черных металлов увеличился на 12,9% до 54 тыс. TEU, цветных металлов – на 3% до 45,3 тыс. TEU, остальных и сборных – на 25,1% до 40,7 тыс. TEU, строительных грузов – на 20% до 42,1 тыс. TEU.

    Снижение произошло только в перевозках химических и минеральных удобрений – на 21,1% до 17,7 тыс. TEU.

    В мае этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 402,1 тыс. TEU, что на 16,7% больше, чем в мае 2018 года (-2,3% к апрелю 2019 года).


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