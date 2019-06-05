Все порты Финляндии

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первого квартала этого года составил 398,2 тыс. TEU. Это на 5,3% меньше аналогичного показателя 2018 года.

По данным агентства транспорта и связи Финляндии, ХаминаКотка за 3 месяца 2019 года обработала 165,8 тыс. TEU, что на 5,9% меньше, чем годом ранее. Хельсинки также снизил контейнерооборот на 3,2%, до 129 тыс. TEU. Третий по контейнерообороту в Финляндии порт – Раума – за отчетный период перевалил порядка 66,3 тыс. TEU, что на 2,8% меньше, чем за 3 месяца 2018 года.

Через причалы Ханко за январь-март прошло порядка 14,2 тыс. TEU — на 2,1% меньше контейнеров, чем за аналогичный период 2018 года. Оборот контейнеров в Оулу существенно упал на 28,8% до 8,9 тыс. TEU.

Кеми и Торнио в январе-марте отчетного года увеличили объемы перевалки контейнеров — на 48,7% (до 3,9 тыс. TEU) и на 5,6% (до 3,5 тыс. TEU) соответственно. В то же время, Коккола и Пори сократили оборот на 33,3%(до 3,4 тыс. TEU) и на 94,8% (до 199 TEU) соответственно.

Турку по итогам 1 квартала 2019 года перевалил 871 TEU (+33,6%), Уусикапунки — 444 TEU (-20,3%), Раахе — 110 TEU (рост в 3,1 раза).

Кроме этого в отчетном периоде 2019 года перевалку контейнеров произвели порты Рахья (1,3 тыс. TEU), Пиетарсаари (270 TEU) и Марианхамина (1 TEU), в аналогичном периоде прошлого года данные порты обработку не осуществляли.