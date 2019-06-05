Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Все порты Финляндии
05.06.2019

Все порты Финляндии

    • Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первого квартала этого года составил 398,2 тыс. TEU. Это на 5,3% меньше аналогичного показателя 2018 года.

    По данным агентства транспорта и связи Финляндии, ХаминаКотка за 3 месяца 2019 года обработала 165,8 тыс. TEU, что на 5,9% меньше, чем годом ранее. Хельсинки также снизил контейнерооборот на 3,2%, до 129 тыс. TEU. Третий по контейнерообороту в Финляндии порт – Раума – за отчетный период перевалил порядка 66,3 тыс. TEU, что на 2,8% меньше, чем за 3 месяца 2018 года.
    Через причалы Ханко за январь-март прошло порядка 14,2 тыс. TEU — на 2,1% меньше контейнеров, чем за аналогичный период 2018 года. Оборот контейнеров в Оулу существенно упал на 28,8% до 8,9 тыс. TEU.  
    Кеми и Торнио в январе-марте отчетного года увеличили объемы перевалки контейнеров — на 48,7% (до 3,9 тыс. TEU) и на 5,6% (до 3,5 тыс. TEU) соответственно. В то же время, Коккола и Пори сократили оборот на 33,3%(до 3,4 тыс. TEU) и на 94,8% (до 199 TEU) соответственно.

    Турку по итогам 1 квартала 2019 года перевалил 871 TEU (+33,6%), Уусикапунки — 444 TEU (-20,3%), Раахе — 110 TEU (рост в 3,1 раза).

    Кроме этого в отчетном периоде 2019 года перевалку контейнеров произвели порты  Рахья (1,3 тыс. TEU), Пиетарсаари (270 TEU) и Марианхамина (1 TEU), в аналогичном периоде прошлого года  данные порты обработку не осуществляли.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.05.2019
    Продуктовый импорт
    По итогам первого квартала 2019 года ввоз мяса птицы и рыбы на территорию России сократился. Существенно вырос импорт […]
    2019ИмпортПродукты питания
    0
    15.05.2019
    Антверпен снизил грузооборот
    Контейнерооборот продолжает расти
    2019АнтверпенГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    28.01.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2019
    На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. Ставки на американском трейде также пошли вниз. Так, […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    27.05.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 22 неделя 2019
    На 22 неделе года цены на бункерное топливо снизились во всех исследуемых портах. Так, в Роттердаме, по данным […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    01.02.2019
    Безработные контейнеровозы
    В преддверии китайского Нового года количество простаивающих судов выросло на 17 контейнеровозов – до 212 единиц по сравнению […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобальноЯнварь
    0
    17.05.2019
    Лесной экспорт
    Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам первого квартала 2019 года составил более 4,4 млн тонн — на 9,8% […]
    2019Лесные грузыЭкспорт
    0
    13.05.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 20 неделя 2019
    На 20 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разноплановая динамика, однако без каких-либо значимых изменений. Газойль подешевел практически […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    27.05.2019
    ТOP-5 контейнерных терминалов России
    Январь-апрель 2019 года
    Только для подписчиков
    КонтейнерооборотПОРТСТАТПортыРейтинг
    0
    22.05.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Объем экспорта водки из России по итогам первого квартала 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    14.03.2019
    Экспорт угля и кокса
    В январе этого года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 10,9 млн тонн – это на 2,5% […]
    2019УгольЭкспорт
    0
    12.03.2019
    Контейнероборот китайских портов
    Итоги 2018 года
    Только для подписчиков
    2018КитайКонтейнерооборот
    0
    19.02.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Декабрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018Дальний ВостокДекабрьКонтейнерооборот
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.06.2019 Железнодорожные контейнеры
    05.06.2019 Все порты Финляндии
    03.06.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2019
    31.05.2019 Два новых поезда «ТрансКонтейнера»
    31.05.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    30.05.2019 Контейнерооборот Ирана
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД