«ТрансКонтейнер» продлевает сотрудничество

Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев, генеральный директор компании «DB Cargo Logistics Gmbh» Йенс Нёльднер и заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов подписали соглашение в ходе выставки Transport logistic – 2019, которая проходит в настоящее время в Мюнхене.

Трехстороннее соглашение о намерениях предполагает сохранить условия для продолжения стабильного и успешного партнерства до 30 апреля 2021, а также для создания привлекательного логистического пакета на ближайшие годы.

Документ дополняет подписанный в ноябре 2007 года договор транспортной экспедиции между ПАО «ТрансКонтейнер» и «DB Cargo Logistics Gmbh». В рамках соглашения компании обеспечивают контейнерные перевозки комплектующих для сборки автомобилей на заводы в Калуге и Нижнем Новгороде, сообщили SeaNews в «Трансконтейнере».

«Подписание соглашения – это результат многолетней и плодотворной деятельности всех участников процесса. В соответствии с новым соглашением мы планируем оказывать клиенту комплексный логистический сервис, кроме того, это позволит выйти на новый уровень сотрудничества между нашими компаниями», – отметил после подписания генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» В.Сараев.