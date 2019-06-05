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«ТрансКонтейнер» продлевает сотрудничество
05.06.2019

«ТрансКонтейнер» продлевает сотрудничество

    • Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» Вячеслав Сараев, генеральный директор компании «DB Cargo Logistics Gmbh» Йенс Нёльднер и заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов подписали соглашение в ходе выставки Transport logistic – 2019, которая проходит в настоящее время в Мюнхене.

    Трехстороннее соглашение о намерениях предполагает сохранить условия для продолжения стабильного и успешного партнерства до 30 апреля 2021, а также для создания привлекательного логистического пакета на ближайшие годы.

    Документ дополняет подписанный в ноябре 2007 года договор транспортной экспедиции между ПАО «ТрансКонтейнер» и «DB Cargo Logistics Gmbh». В рамках соглашения компании обеспечивают контейнерные перевозки комплектующих для сборки автомобилей на заводы в Калуге и Нижнем Новгороде, сообщили SeaNews в «Трансконтейнере».

    «Подписание соглашения – это результат многолетней и плодотворной деятельности всех участников процесса. В соответствии с новым соглашением мы планируем оказывать клиенту комплексный логистический сервис, кроме того, это позволит выйти на новый уровень сотрудничества между нашими компаниями», – отметил после подписания генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» В.Сараев.


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