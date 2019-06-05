«РЖД Логистика» подписалась с Sinotrans

«РЖД Логистика» и китайская транспортная компания Sinotrans договорились о развитии транзитных перевозок из Китая в Европу.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано генеральным директором «РЖД Логистики» Вячеславом Валентиком и заместителем генерального директора Sinotrans Хайжун Ченом на выставке логистики и транспортных услуг Transport Logistic, которая проходит в Мюнхене с 4 по 7 июня.

Как рассказали SeaNews в «РЖД Логистике», документ предполагает долгосрочное партнерство между компаниями в области грузовых железнодорожных перевозок в международном сообщении, а именно отправку контейнерных поездов в Европу из китайских провинций, в которых присутствуют представительства Sinotrans, в том числе из Циндао, Чанши, Шилуна, Шеньяна и других. Также стороны договорились о взаимодействии по отправке аналогичных поездов в обратном направлении, из Европы в Китай.

«РЖД Логистика» в рамках сотрудничества предоставит вагоны, займется оперированием поездов на пространстве колеи 1520 и в Европе, а также будет способствовать привлечению грузов на эти поезда. Китайская же сторона обеспечит логистические услуги на своей территории и, помимо прочего, будет помогать грузоотправителям получать экспортные субсидии. Кроме того, стороны рассмотрят возможность совместных инвестиций в развитие различных терминальных комплексов, которые также помогут увеличить объем перевозимых грузов на маршруте Китай – Европа – Китай.

«Сотрудничество с одной из самых крупных логистических компаний Китая Sinotrans открывает для нас новые перспективы и самые широкие возможности для привлечения новых грузоотправителей как из Китая, так из Европы на международный транспортный коридор «Восток-Запад». «РЖД Логистика» всегда уделяет особое внимание развитию транзитных контейнерный перевозок, а партнерство с Sinotrans позволит не только нарастить грузовую базу на данном направлении, но дополнительно усилит присутствие Холдинга «РЖД» на евроазиатском логистическом рынке», – отметил генеральный директор «РЖД Логистики» Вячеслав Валентик.