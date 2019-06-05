Hapag-Lloyd представила программу отслеживания рефконтейнеров в режиме реального времени – «Hapag-Lloyd LIVE». На начальном этапе этой программой будет оснащен весь рефконтейнерный парк Hapag-Lloyd, который в настоящее время насчитывает 100 тыс. ед. «В дальнейшем, по запросу клиента, такой программой могут быть оснащены и «сухие» контейнеры», – говорится в официальном сообщении компании.

«Hapag-Lloyd LIVE» позволяет отслеживать местоположение контейнера, температурный режим, а также контролировать отключение питания.

Партнерами Hapag-Lloyd в разработке и реализации программы стали датская Globe Tracker, австрийская T-Mobile и шведская Ericsson.