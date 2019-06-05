Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Hapag-Lloyd LIVE»
05.06.2019

«Hapag-Lloyd LIVE»

    • Hapag-Lloyd представила программу отслеживания рефконтейнеров в режиме реального времени – «Hapag-Lloyd LIVE». На начальном этапе этой программой будет оснащен весь рефконтейнерный парк Hapag-Lloyd, который в настоящее время насчитывает 100 тыс. ед. «В дальнейшем, по запросу клиента, такой программой могут быть оснащены и «сухие» контейнеры», – говорится в официальном сообщении компании.

    «Hapag-Lloyd LIVE» позволяет отслеживать местоположение контейнера, температурный режим, а также контролировать отключение питания.  

    Партнерами Hapag-Lloyd в разработке и реализации программы стали датская Globe Tracker, австрийская T-Mobile и шведская Ericsson.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.02.2019
    Трансформация контейнеровозов Hapag-Lloyd
    Под СПГ
    Hapag-LloydКонтейнеровозыСПГТехнологии
    0
    25.02.2019
    Itella протестировала электронную накладную
    Itella в России провела тестовый обмен транспортными накладными (ЭТрН) в сервисе Synerdocs. Как рассказали SeaNews в компании, первый […]
    ТехнологииЭлектронный документооборот
    0
    09.01.2019
    Maersk больше не будет строить сухие контейнеры
    Только рефы
    MaerskКонтейнерРефконтейнерРефы
    0
    31.05.2019
    ЕС выделит средства для автономных судов
    Евросоюз профинансирует инициативу по автономному судоходству в европейских водах – проект под названием Autoship. В рамках проектах предполагается […]
    Автономные судаЕвросоюзТехнологии
    0
    24.04.2019
    Линии вошли в цифровую ассоциацию
    CMA CGM, A.P.Moller-Maersk, Hapag-Lloyd, MSC и ONE учредили Цифровую ассоциацию контейнерных перевозчиков – Digital Container Shipping Association (DCSA). […]
    ITИнновацииКонтейнерные перевозкиТехнологии
    0
    15.05.2019
    Автокараван прошел испытания
    DB Schenker и MAN представили результаты тестовых испытаний грузовых автокараванов. «Технология «движение автокараваном» показала себя надежной, безопасной и […]
    DB Schenker MAN ИспытанияТехнологии
    0
    11.03.2019
    Швартовый канат со встроенным датчиком
    Тестирует MOL
    MOLТехнологии
    0
    28.05.2019
    Инновационное судно для ветроэнергетики
    Ulstein показал ролик о своем новом самоподъемном heavy lift крановом судне для установки морских ветрогенераторов – J102. Судно […]
    HeavyliftUlsteinВидеоТехнологии
    0
    15.01.2019
    ZIM переходит на безбумажные коносаменты
    ZIM вышел на новый этап своего проекта по использованию технологии блокчейн для внедрения безбумажного документооборота. После успешной реализации […]
    ZimБлокчейнТехнологии
    0
    01.02.2019
    Порт Роттердам внедряет интернет вещей
    Запущено первое приложение
    РоттердамТехнологии
    0
    18.03.2019
    Wilhelmsen и Airbus запустили дрон
    Wilhelmsen и Airbus запустили проект по испытанию беспилотного летательного аппарата «Skyways» для доставки небольших грузов с берега на […]
    WilhelmsenБеспилотникТехнологииЭкспресс-доставка
    1
    31.01.2019
    Робот Юля научилась писать
    DPD в России подключила к обработке письменных клиентских обращений робота-оператора Юлю. Ранее Юля отвечала только за коммуникацию с […]
    Технологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.06.2019 Железнодорожные контейнеры
    05.06.2019 Все порты Финляндии
    03.06.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2019
    31.05.2019 Два новых поезда «ТрансКонтейнера»
    31.05.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    30.05.2019 Контейнерооборот Ирана
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД