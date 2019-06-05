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FM Logistic увеличит инвестиции в России
05.06.2019

FM Logistic увеличит инвестиции в России

    • Российское подразделение FM Logistic подвело итоги 2017-2018 финансового года (апрель 2018 – март 2019).

    Как сообщили SeaNews в компании, оборот FM Logistic в России составил 18,5 млрд рублей, на 12,2% больше показателя 2017-2018 годов.

    В том числе на долю складской логистики в портфеле услуг приходится 61,5%, транспортной логистики – 32,8%, копакинга и фасовки – 5,7%.

    С точки зрения клиентского портфеля оборот распределялся следующим образом: 36% – ритейл, 28,1% – промышленная продукция, 22,2 % – товары FMCG, 13,1% – парфюмерия и косметика, 0,6% – фармацевтика.

    Наибольший рост – 30,3% – показало подразделение Global Supply Chain, отвечающее за международный транспорт и таможенное оформление. Как пояснили в компании, это произошло за счет привлечения новых клиентов, а также появления новых востребованных сервисов, в частности, экспресс-доставки FTL и LTL грузов из Европы в Россию. Эта услуга пользуется высоким спросом у клиентов в сегментах «люкс» и косметика. Для оптимизации логистических затрат по Европе была запущена еще одна кросс-доковая платформа в Польше.

    Департамент мультимодального транспорта увеличил свои показатели году вдвое. Сервис по доставке грузов из Юго-Восточной Азии через Дальний Восток продемонстрировал рост как в физическом, так и в денежном выражении.

    Объем авиаперевозок вырос в 2,5 раза. Таможенный департамент увеличил оборот на 26% относительно предыдущего периода. Рост произошел в том числе за счет расширения географии декларирования – началось декларирование товаров в Воронеже и Новосибирске.

    Общий объем инвестиций FM Logistic на российском рынке составил более 658 млн рублей. Основная часть этой суммы была вложена на закупку оборудования и внедрение технологий, кроме того, 33,9 млн рублей было направлено на развитие персонала.

    По прогнозам генерального директора FM Logistic в Центральной и Восточной Европе Кристофа Менивара, финансовый год 2019-2020 компания завершит с оборотом 20,35 млрд рублей. Объем складских площадей составит 872 730 тыс. кв. м за счет прироста площадей в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Московской области. Инвестиции планируются в объеме инвестировать 1 145 млн рублей.


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