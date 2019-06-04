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Забастовки против слияния HHI и DSME
04.06.2019

Забастовки против слияния HHI и DSME

    • Несмотря на продолжительные протесты рабочих акционеры Hyundai Heavy Industries (HHI) проголосовали за реорганизацию компании в преддверии слияния с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Голосование акционеров прошло под усиленной охраной полицейских после стычек рабочих с руководством HHI в Ульсане. 

    Вчера профсоюз DSME не пустил на территорию судостроительного завода Okpo shipyard представителей HHI, которые прибыли туда с инспекцией в преддверии слияния. Во входе на предприятие было отказано и представителям Корейского банка развития (KDB).

    В марте HHI подписала контракт с KDB о приобретении DSME стоимостью 1,6 млрд долларов. Банк при этом является мажоритарным акционером Daewoo Shipbuilding с долей 55,7%. Согласно документу, после поглощения Hyundai Heavy будет разделена на субхолдинговую компанию и собственно судостроительный бизнес Hyundai Heavy Industries, который будет реорганизован. Daewoo Shipbuilding будет подконтрольна новой холдинговой компании Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE).

    Сотрудники и HHI, и DSME выступают против слияния компаний, боясь массовых сокращений. По данным Splash 24/7, за последние 4 года по сокращению с двух предприятий было уволено порядка 30 тыс. человек.

    Несмотря на то, что HHI намерена завершить инспекцию верфей DSME к середине июня, профсоюз предприятия начал полномасштабную забастовку, требуя отменить решение акционеров и планирует предпринять для этого юридические меры.

    Сделка по слиянию HHI и DSME должна получить одобрение антимонопольных органов Южной Кореи, Китая, а также Евросоюза, где уже высказали озабоченность складывающейся ситуацией.


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