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От закладки до спуска на воду
04.06.2019

От закладки до спуска на воду

    • Stena Line опубликовала видео о строительстве своего парома нового поколения «Stena Edda». В трехминутный ролик уместился весь процесс от закладки до спуска на воду.

    «Stena Edda» – второе судно в серии E-Flexer, строящейся в Китае на верфи Avic Weihai. Спуск на воду состоялся в апреле этого года, выйти на линию между Белфастом и Ливерпулем судно должно весной 2020 года.

    Всего в серии E-Flexer будет пять паромов. Вместе со «Stena Edda» в Ирландском море будут работать еще два судна, по вместимости они на 20% больше тех ro-pax’ов, которые заняты там сейчас. Их длина составляет 215 м, грузовая вместимость – 3,1 тыс. л.м., судно сможет брать на борт 120 автомобилей и 1 тыс. пассажиров.

    Остальные два судна серии E-Flexer имею бОльшие размерения и вместимость – 240 м в длину, 3,6 тыс. л.м. грузового пространства и 1,2 тыс. пассажиров. Их сдача планируется в 2022 году.

    Видео: Stena Line


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