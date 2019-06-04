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Черновик
04.06.2019

Новые танкеры для Maersk

    • Maersk Product Tankers подтвердил заказ на оставшиеся четыре судна из серии 10 танкеров LR2 на верфи Dalian Shipyard.

    Ранее, в мае прошлого года Maersk Product Tankers подтвердил шесть судов из 10, напомнили в компании. Сдача серии намечена в течение 2020-2022 годов. Строительство осуществляется в рамках программы обновления флота в сегменте LR2.

    Новые танкеры для Maersk

    Работать новые суда будут под коммерческим, техническим и корпоративным менеджментом Maersk Product Tankers. «Новострои позволят нам поддерживать конкурентоспособность нашего флота в сегменте, который равно привлекателен и для клиентов, и для судовладельцев, и сохранять сильные позиции на рынке», – прокомментировал Chief Asset Officer Maersk Tankers Сорен Мейер.


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