Назначение в ПГК

Исполняющим обязанности директора Красноярского филиала «Первой грузовой компании» назначен Андрей Фокин, сообщили SeaNews в компании.

Иван Никонов, который возглавлял филиал с 2008 года, покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.

А.Фокин – выпускник Иркутского института инженеров железнодорожного транспорта, в ПГК с 2009 года, до этого работал на руководящих должностях в «Дальневосточной транспортной группе» и на Красноярской железной дороге. До настоящего назначения он занимал должность заместителя директора Красноярского филиала ПГК по организации перевозок.