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ПГК внедряет искусственный интеллект
04.06.2019

Назначение в ПГК

    • Исполняющим обязанности директора Красноярского филиала «Первой грузовой компании» назначен Андрей Фокин, сообщили SeaNews в компании.

    Иван Никонов, который возглавлял филиал с 2008 года, покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.

    А.Фокин – выпускник Иркутского института инженеров железнодорожного транспорта, в ПГК с 2009 года, до этого работал на руководящих должностях в «Дальневосточной транспортной группе» и на Красноярской железной дороге. До настоящего назначения он занимал должность заместителя директора Красноярского филиала ПГК по организации перевозок.


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