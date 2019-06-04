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На Сахалине перешивают колею
04.06.2019

На Сахалине перешивают колею

    • Решающий этап переустройства железнодорожной колеи на общероссийский стандарт 1520 мм стартовал на Сахалине. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги, в течение лета железнодорожникам предстоит провести масштабную работу: почти на 800 км пути на западном и восточном побережьях выполнить перекладку рельсовой нити и еще на 113 км заменить рельсошпальную решетку.

    По словам начальника ДВЖД Николая Маклыгина, в перешивке участвуют дистанции пути с Дальневосточной, Московской, Октябрьской, Куйбышевской и других железных дорог. «Мы уверены, что выполним работу в срок. Это даст Сахалину хорошие скорости, новые вагоны для пассажирских и грузовых перевозок», – сказал он.

    Перекладка рельсов на специально изготовленных для Сахалина совмещенных, трёхниточных шпалах проходит в настоящее время на всем западном побережье острова. Одновременно меняются стрелочные переводы, реконструируются переезды, подходы к мостам, идет наладка новых устройств управления движением. Эту работу планируется закончить до 10 июня. Затем перешивка продолжится на других участках островной магистрали.

    Также начался демонтаж узкой колеи на восточном побережье. После разборки старой решетки и отсыпки пути щебнем начнется укладка заранее смонтированной широкой рельсошпальной решетки, которую по уже перешитому пути будут завозить из Холмска. Полностью завершить работы планируется в конце августа. После этого последним участком пути с шириной колеи 1067 мм на Сахалине останется направление Холмск – Шахты, с переустройством которого в 2020 году закончится перешивка островной магистрали.

     

    На Сахалине перешивают колею


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