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ВТБ покупает жд актив
03.06.2019

ВТБ покупает жд актив

    • Банк ВТБ и акционеры Группы компаний РТК достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 50% + 1 акция ГК РТК. В состав РТК входят специализированные жд перевозчики «Русагротранс» (зерно и другие насыпные сельхозгрузы), «Транслес» (лесные грузы), «Грузовая компания» (цистерны, платформы, полувагоны), «ЛП-транс» (промышленно-сырьевые и химические грузы в хопперах), региональные операторы «Астык Транс» (Казахстан) и AzRusTrans (Азербайджан), а также «РусТрансКом», занимающийся управленческим консалтингом.

    «Цели группы ВТБ на зерновом рынке предусматривают достижения дополнительной синергии за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и торговли, что поможет увеличить эффективность логистических цепочек внутри страны, сделает прозрачным ценообразование, обеспечит приток капитала, позволит модернизировать логистическую инфраструктуру рынка, повысит скорость и эффективность поставок, что в конечном счете приведет к повышению конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках.

    Модернизация существующей зерновой логистической инфраструктуры – одна из приоритетных стратегических задач ГК РТК. Железнодорожный транспорт обеспечивает около 50% поставок зерна в глубоководные порты, а также является наиболее эффективным способом осуществления поставок зерна из удаленных регионов России для последующего перераспределения на экспортные поставки в портах», – говорится в заявлении компаний.

    Напомним, что это не первый актив ВТБ на зерновом рынке. В феврале этого года Банк ВТБ и ПАО «Новороссийский морской торговый порт» достигли подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 100% ООО «Новороссийский зерновой терминал». Тогда же стало известно, о приобретении ВТБ пакета «Объединенной зерновой компании» в размере 50% минус одна акция, ранее принадлежавшего группе «Сумма». Летом 2018 года банк стал владельцем 22,25% НКХП.

    В совместном заявлении отмечается, что ГК РТК и группа ВТБ намерены продолжить развитие других сегментов бизнеса, включая перевозку лесных и навалочных грузов и минеральных удобрений.


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