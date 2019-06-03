Таможенные представители остались на обочине

Почему с каждым годом снижается статус таможенного представителя, какие меры необходимо предпринимать, чтобы таможенные представители не уходили в «серый» бизнес, нужна ли организация, которая объединит таможенных брокеров, и что поможет институту таможенных представителей стать экономически выгодным – на эти вопросы искали ответы на закрытом съезде таможенных представителей, организованном НП «ГУП ВЭД «Гермес» в Петербурге.

Открывая работу съезда, председатель правления НП «ГПУ ВЭД «Гермес» Павел Корчажкин сказал: «Наше мероприятие проходит в закрытом формате. В этом есть необходимость. Мы впервые не пригласили на наш форум сотрудников таможенных органов, других государственных контролирующих органов. Правление Гильдии «Гермес» приняло решение обсудить вопрос о положении дел с таможенным представителем, роли и месте этого института в настоящее время и что будет с ним завтра».

«Анализируя политику ФТС последних лет, мы отчетливо поняли, что институт таможенных представителей, являющийся одной и важных составляющих частей таможенного администрирования, просто остался на обочине, – продолжил он. – Он просто перестал развиваться последние годы. Менялись законы, менялись кодексы, евразийское законодательство, но этот институт был, есть и остается реальным действующим механизмом. Проблемы сегодняшней практики, политики ФТС – не что иное как субъективные мысли и действия отдельных чиновников».

П.Корчажкин отметил, что несмотря ни на что у участников ВЭД есть реальные механизмы и коридоры, чтобы выправить ситуацию – это Общественный совет при ФТС, Хартия добросовестных участников ВЭД и другие. «Нам сегодня не нужно иди по пути, доказывая, что мы хорошие, а подходить к этому несколько глубже. Мы считаем, что институт таможенных представителей нужно развивать через модернизацию системы управления рисками, вводить категорирование таможенного представителя, чтобы декларация, им поданная, приравнивалась к декларации сектора низкого риска по всем преференциям и могла подаваться в любой ЦЭД. Работа требует времени, затрат. Неблагодарная работа, но, тем не менее, делать ее надо, – сказал П.Корчажкин. – Правление Гильдии «Гермес» считает, что реально необходимо наполнить идеями институт таможенного представителя, чтобы сделать институт прибыльным, экономически выгодным и. главное, чтобы он стал проводником политики регулирования и развития. Как мы видим эту модель – чтобы она стала некой «подушкой» между государственными контролирующими органами, таможней и бизнесом».

Своим мнением о статусе таможенного представителя и о том, что помогает и мешает этому институту, поделилась руководитель правового комитета гильдии «Гермес» Марианна Чугаева: «Мне тоже кажется, что институт таможенного представителя недооценивается нашими органами власти. Выступая на различных площадках, очень часто мы слышали, что таможенные представители коррумпируют должностных лиц, что это те, кто помогает уклониться от таможенных платежей. Но такие вводы делались по единичным случаям и почему-то относились ко всему рынку. Поэтому с таким предубеждением работать было всегда сложно. Но время шло, сейчас ситуация другая, и можно было бы взглянуть на институт таможенного представителя другим взглядом. Понятно, что законопослушные таможенные представители – это активные люди, которые заинтересованы не меньше таможенных органов в чистке рынка таможенных услуг. И таможенные представители рассчитывают, что таможенное администрирование будет прозрачным и предсказуемым. Одним из самых веских доказательств тому, что рынок уже готов отвечать по своим обязательствам, является то, что, работая над проектом федерального закона, именно мы стали инициаторами того, чтобы в закон попала такая норма, которая ограничивает включение в реестр таможенных представителей, которые имеют какую-либо задолженность».

«Относительно нового таможенного законодательства, что мне кажется позитивным для таможенного представителя – это размер обеспечения – он уменьшился вдвое, поэтому издержки уменьшились. Но не могу оставить внимания замечание коллег, которые справедливо отметили, что вместе с этим вышло на рынок много маленьких компаний, которые не готовы отвечать по своим обязательства. Это стало и проблемой и бизнеса, и рынка. Кроме того, ограничена солидарная обязанность по уплате платежей. Также появилась возможность заключать договор не только с декларантом, но и с экспедитором», – продолжила М.Чугаева.

Она напомнила также и о рисках, возникших у таможенных брокерв. «С новыми возможностями появились и новые риски. Появились два новых основания для исключения из реестра: нарушение отчетности и нарушение сроков уплаты таможенных платежей. Причем любая копейка может стать основание для исключения. Мы активно боролись с этой нормой, но удалось нивелировать жесткость этих норм тем, что предусмотрели порядок быстрой отмены приказов, если устранены обстоятельства, и порядок быстрого включения в реестр, если платежи уплачены»

В заключении своего выступления М.Чугаева отметила, что работать с правоприменительной практикой нужно и можно при необходимости вносить изменения, однако для этого необходимо консолидироваться, чтобы достичь бОльшего.

Свои мнения высказали владельцы и руководители бизнеса:

Генеральный директор TL Group Артур Ямалов:

«Достаточно ярко проявляется дисбаланс между ответственностью и возможностями таможенного представителя именно в категорировании. В части ответственности все понятно. В части возможностей мы не получаем ничего в процессе категорирования. Мы видим крепкий шаг назад в категорировании товарных партий. Это проявляет себя в очень ощутимом увеличении количества фактического контроля. И таможенный представитель в этой системе координат не получает ничего».

Член Правления НП “ГПУ ВЭД “ГЕРМЕС” Анастасия Чурсина:

«В Административном кодексе роль таможенного представителя «переоценена». На самом деле таможенный брокер получается козлом отпущения в отношении административных правонарушений. Желание справедливости и желание и уменьшить издержки таможенного представителя говорит о том, что нужно всем вместе защитить права таможенного представителя и сказать, что не всегда таможенный представитель виноват, вина его – субъективная сторона административного правонарушения. Таможенный представитель не может заменить собой таможенный орган. Он не может знать все – и не должен знать все. Добросовестность и осмотрительность таможенных представителей вышла за грани реальности. Второй момент. Есть закрепленная норма, что таможенный представитель не несет ответственность, если эта ответственность возложена законодательством на другое лицо. По соблюдению технических регламентов, например, законодательством ответственность возложено на иное лицо, а пока у нас нет понимания с таможенным органом, что в данном случае таможенного представителя надо освобождать от ответственности. В КоАПе работать трудно. Еще один пункт. Насколько мы неконкурентны с таможенным представителем других государств-членом ЕАЭС? То, что мы не конкуренты – мы с этим сталкиваемся на каждом шагу. Например, маркировка. Беларусь сказала – мы не проверяем маркировку, Казахстан сказал – мы не проверяем маркировку, Армения затруднилась с ответом, видимо, тоже не проверяет. Мы проверяем, и таможенный представитель у нас несет за это ответственность».

Генеральный директор ООО «ТрансБизнес Брокер» Сергей Лядов:

«В процессе обсуждения нового Таможенного кодекса все обсуждали сокращение сроков таможенного оформления, готовы были переложить контроль на период после выпуска товара. Мы этого добились. А теперь получается что? Мы получаем после выпуска через год-два-три колоссальные доначисления таможенных платежей. Вопрос теперь стоит таким образом: организация, раньше имевшая классификационное решение, которое закончило свое действие, например, в 2016 году, у нее ничего не поменялось: ни в правилах квалификации, ни в товаре – прошел год, ФТС считает, что все изменилось и нужно уже декларировать товар уже по-другому. Доплаты исчисляются миллионами рублей. Второй вопрос по НДС. Стоимость этого вопроса – сотни миллионов рублей по отдельным компаниям. Таможня приступает к довзысканию этих денежных средств. Она выставляет уведомление о взыскании на декларанта и, закон ей позволяет этот делать, на таможенного представителя. Таможенный представитель за сутки просрочки тут же полетит из реестра. Фактически это прекращение его деятельности, с потерей клиентов. Что просили, на то и напоролись. Я считаю, что причина падения нашего статуса – прежде всего в отношении к нам госорганов и ФТС».

Член совета директоров ГК «Балтика-Транс», член Общественного совета при ФТС Дмитрий Красильников:

«Мы как брокеры однозначно тратим больше, чем другие игроки, которые не поучают лицензию. Теряется смысл быть таможенным брокером. Получается, что мы априори неконкурентоспособны. Приведу цитату из мультфильма «Пес в сапогах»: «Меня не слышат – это минус, но и не гонят – это плюс». Сейчас у нас примерно такая ситуация: мы видим проблемы, мы о них говорим, над ними работаем, тратим деньги, а нас не слушают. Выход, на мой взгляд, в саморегулируемой организации таможенных представителей (СРО»).

Член Ассоциации деловых партнеров Юрий Борисенко:

«После того, как в новом Таможенном кодексе появилась статья об исключении из реестра брокеров за неуплату, мы пересмотрели свою работу. И в первую очередь перестали брать под свою ЭЦП тех клиентов, которых мы не знаем, в чьей платежеспособности мы не уверены. Сами столкнулись с доначислениями через три года, миллионные, а компания-декларант уже не работает. Сейчас находимся в состоянии судов с таможенным органом».

Генеральный директор ООО «Арнейс» Игорь Бурлов:

«Я не сильно согласен с тем, что у нас ухудшаются положение и условия для таможенных брокеров, они у нас просто не улучшаются. Мы не обладаем никакой добавленной стоимостью по сравнению с тем, что есть у декларанта. А продавать то, что мы можем взять на себя и нас расстреляют вместо вас, мне кажется, это так себе история. По факту у нас остается только более глубокое знание рынка и возможность генерировать инициативы, направленные на то, чтобы госконтроль был менее затратным. Таможенные представители могут доносить до государства позицию, что таможенный контроль возможен, все доначисления возможны, но необязательно делать так топорно – зачем арестовывать товар, изымать и так далее. Мое глубокое убеждение, что таможенное оформление – это маленький кусочек общей цепи поставки, и чем он незаметнее с точки зрения клиента, тем наша работа лучше».

В ходе съезда участникам было предложено пройти опрос и ответить на вопросы о статусе таможенного представителя и о том, что ухудшает ситуацию с институтом таможенных представителей. Подавляющее большинство высказало мнение, что статус таможенного представителя теряет свое значение. А факторами, которые снижают это статус, назвали позицию госорганов, изменения в законодательстве и изменения отношения к бизнесу в целом.

По итогам съезда участник приняли решение довести результаты мероприятия до Общественного совета при ФТС России и определиться с проведением общероссийского съезда Таможенных представителей.