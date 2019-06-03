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Первая система автоматической швартовки
03.06.2019

Первая система автоматической швартовки

    • Wärtsilä получила первый заказ на свою систему автоматической швартовки SmartDock.

    SmartDock позволяет значительно уменьшить фактор ошибочных действий экипажа, которому приходится выполнять технические маневры по нескольку раз в день. Особенно система автоматической швартовки актуальна для больших паромов.

    SmartDock запускается нажатием кнопки «sail», после чего судно совершает необходимые маневры автономно – без вмешательства человека. Как отметил вице-президент Voyage Solutions Wärtsilä Йонас Макконен, «технология SmartDock стала результатом десятилетних исследований и испытаний в области автономной швартовки». «Наша система базируется на технологии автоматизации и позиционирования, которая используется на судах снабжения морских буровых установок в сложнейших условиях, что дает нам уверенность в том, что разработанная нами технологии автономной швартовки способна обеспечить безопасную швартовку пассажирских паромов», – сказал он.

    Испытания системы SmartDock проводился на судне «Folgefonn», принадлежащем норвежскому оператору Norled, совместно с системой GeoLock, которая позволяет подходить к причалу даже в том случае, когда сигнал GPS потерян.


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