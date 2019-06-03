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Газовоз MOL принял первый груз в Сабетте
03.06.2019

НМТП увеличил прибыль наполовину

    • ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало промежуточный консолидированный финансовый отчет за первый квартал 2019 года.

    Консолидированная выручка группы увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 0,8% и составила 239,9 млн долларов. 97,6% этого объема, или 234 млн долларов, приходится на выручку от стивидорных и дополнительных услуг порта. При этом в Новороссийске выручка от стивидорных и дополнительных услуг порта увеличилась на 0,7%, в Приморске – на 1,1%, в Балтийске – на 30,6%. Выручка от услуг флота в Новороссийске снизилась на 51,4%, в Приморске – увеличилась на 1,3%.

    Показатель EBITDA по группе НМТП вырос на 11,1% до 186,7 млн долларов, операционная прибыль – на 12,6% до 160,9 млн долларов. Чистая прибыль составила 167,7 млн долларов, на 50,9% больше, чем годом ранее.

    Операционные расходы без учета износа и амортизации снизились на 23,9% до 56,2 млн долларов. Чистый долг сократился на 0,8% и составил 837,8 млн долларов.


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