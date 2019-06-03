Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2019

На 22 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок. Существенно выросли ставки на южноамериканском направлении. Снижение ставок произошло только из Китая на Австралию и Новую Зеландию.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 5%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,2%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 13,7%, на порты восточного побережья – не изменились.

Ставки из Китая на Персидский залив выросли – плюс 18% к уровню 21 недели. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию на прошлой неделе упали на 4,1%.

Существенно поднялись ставки на Южную Америку – на 69,5% по сравнению с 21 неделей.

На внутриазиатском трейде без изменений. Ставки из Китая на порты Японии, Сингапур и Южную Корею остались на прежнем уровне.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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