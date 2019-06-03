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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2019
03.06.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2019

    • На 22 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок. Существенно выросли ставки на южноамериканском направлении. Снижение ставок произошло только из Китая на Австралию и Новую Зеландию.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 5%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,2%.

    Ставки на порты западного побережья США поднялись на 13,7%, на порты восточного побережья – не изменились.

    Ставки из Китая на Персидский залив выросли – плюс 18% к уровню 21 недели. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию на прошлой неделе упали на 4,1%.

    Существенно поднялись ставки на Южную Америку – на 69,5% по сравнению с 21 неделей.

    На внутриазиатском трейде без изменений. Ставки из Китая на порты Японии, Сингапур и Южную Корею остались на прежнем уровне.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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