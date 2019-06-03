Импорт и экспорт Китая

Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-апреля 2019 года достиг более 1,399 трлн долларов. Это на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт вырос всего на 0,2% (до 744,61 млрд долларов), импорт, напротив, снизился на 2,5% (до 655,21 млрд долларов).

По данным министерства коммерции КНР, в апреле внешнеторговый оборот Китая увеличился на 0,4% по сравнению с апрелем 2018 года и составил 373,14 млрд долларов. Экспорт по итогам отчетного месяца упал на 2,7% до 193,49 млрд долларов, импорт вырос на 4% — до 179,65 млрд долларов.