Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт и экспорт Китая
03.06.2019

Импорт и экспорт Китая

    • Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-апреля 2019 года достиг более 1,399 трлн долларов. Это на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт вырос всего на 0,2% (до  744,61 млрд долларов), импорт, напротив, снизился на 2,5% (до 655,21 млрд долларов).

    По данным министерства коммерции КНР, в апреле внешнеторговый оборот Китая увеличился на 0,4% по сравнению с апрелем 2018 года и составил 373,14 млрд долларов. Экспорт по итогам отчетного месяца упал на 2,7% до 193,49 млрд долларов, импорт вырос на 4% — до 179,65 млрд долларов.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.05.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Март 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокКонтейнерооборотМарт
    0
    08.05.2019
    Контейнероборот Тайваня
    Итоги 1 квартала 2019 года
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотТайвань
    0
    09.04.2019
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Февраль 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    19.04.2019
    ОТЛК ЕРА увеличила перевозки в полтора раза
    Объем перевозок в сервисах АО «Объединенная транспортно-логистическая компания Евразийский Железнодорожный Альянс» (АО «ОТЛК ЕРА») в первом квартале 2019 […]
    2019Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиОТЛК ЕРА
    0
    13.03.2019
    Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за январь 2019 года составил 14 млн TEU, что на 2,7% больше […]
    Только для подписчиков
    2019ГлобальноЛинии
    0
    06.05.2019
    Прибалтика в TEU
    Итоги 1 квартала
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПрибалтика
    0
    21.02.2019
    Контейнерный поезд для Geely
    Запустила «РЖД-Логистика»
    AutomotiveАвтопромБеларусьЖ/д перевозки
    0
    21.01.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2019
    На прошедшей неделе отмечено снижение спотовых ставок практически на всех направлениях.  Только на американском и внутриазиатском трейдах наблюдается […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    16.05.2019
    Hapag-Lloyd увеличил в разы операционную прибыль
    Hapag-Lloyd опубликовал основные операционные и финансовые показатели по итогам первого квартала 2019 года. Объем перевозок составил 2,9 млн […]
    2019Hapag-LloydФинансы
    0
    31.01.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 5 2019
    На азовском фрахтовом рынке по сравнению с прошлой неделей отмечается ухудшение ситуации. Высокие цены на товары и сравнительно […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    08.02.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 5
    На 5 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания не изменились. Исключение […]
    Только для подписчиков
    2019ФевральФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    19.04.2019
    Готовый продукт — сшитая транспортная услуга
    «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) на выставке TransRussia заключила два соглашения с европейскими партнерами. […]
    Ж/д перевозкиЖелезная дорогаКитайКонтейнерные перевозки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    30.05.2019 Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.06.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2019
    31.05.2019 Два новых поезда «ТрансКонтейнера»
    31.05.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    30.05.2019 Контейнерооборот Ирана
    30.05.2019 CMA CGM посадит CEVA в Марселе
    30.05.2019 CMA CGM ранжирует бренды
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД