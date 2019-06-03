Погрузка на сети РЖД за 5 месяцев 2019 года снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 532,1 млн тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля увеличились на 0,8% и составили 159,2 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды выросла на 6% до 49,6 млн тонн, лома черных металлов – на 4,7% до 5,6 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 0,7% до 25,4 млн тонн, цемента – на 5% до 9,6 млн тонн. Объем погрузки кокса составил 4,6 млн тонн, что на 2,2% больше уровня прошлого года.

По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – было погружено на 1,7% меньше, чем за 5 месяца 2018 года – 97,1 млн тонн. Погрузка строительных грузов сократилась на 5,6% до 49 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 3,1% меньше, чем за 5 месяцев 2018 года – их объем составил 14 млн тонн.

Также отрицательная динамика наблюдается по погрузке лесных грузов – снижение на 4,6% до 18,7 млн тонн и черных металлов – минус 2,5% до 32,2 млн тонн. Погрузка зерна за отчетный период снизилась на 32%, составив 8,4 млн тонн.

Цветной руды и серного сырья было погружено 8,1 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем за январь-май 2018 года. Погрузка химикатов и соды за январь-май этого года составила 11,1 млн тонн – на 2,9% меньше показателя 2018 года.

Погрузка на сети РЖД за май 2019 года составила 106,3 млн тонн. Это на 2,6% меньше, чем за аналогичный месяц 2018 года и на 0,8% меньше показателя апреля этого года.

Грузооборот за январь-май 2019 года составил 1101 млрд тарифных т/км (+2,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1402,2 млрд т/км (+2,7%).

В мае грузооборот на сети РЖД вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 224,4 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на тот же процент – 2,3% – до 284,8 млрд т/км.