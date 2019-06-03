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Биотопливо из водорослей
03.06.2019

Биотопливо из водорослей

    • ExxonMobil опубликовал ролик о проекте по производству биотоплива из водорослей. Компания уже 10 лет совместно с Synthetic Genomics ведет исследования по созданию технологии производства дизельного топлива из водорослей с высоким содержанием масла.

    Цель – к 2025 году создать мощности, позволяющие вырабатывать 10 тыс. баррелей водорослевого топлива в день. Работать на нем смогут грузовики, суда и даже самолеты.

    Как отмечают в ExxonMobil, получить топливо из водорослей в лабораторных условиях более чем реально. Гораздо сложнее выйти на промышленные масштабы производства. И следующим шагом к этой цели стало создание водорослевой плантации в Калифорнии.

    Видео: ExxonMobil


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