Биотопливо из водорослей

ExxonMobil опубликовал ролик о проекте по производству биотоплива из водорослей. Компания уже 10 лет совместно с Synthetic Genomics ведет исследования по созданию технологии производства дизельного топлива из водорослей с высоким содержанием масла.

Цель – к 2025 году создать мощности, позволяющие вырабатывать 10 тыс. баррелей водорослевого топлива в день. Работать на нем смогут грузовики, суда и даже самолеты.

Как отмечают в ExxonMobil, получить топливо из водорослей в лабораторных условиях более чем реально. Гораздо сложнее выйти на промышленные масштабы производства. И следующим шагом к этой цели стало создание водорослевой плантации в Калифорнии.

Видео: ExxonMobil