100 млн долларов в логистический хаб в Приморье

Южнокорейская компания Daelim Corporation готова инвестировать до 100 млн долларов в строительство логистического комплекса в Приморье. По информации правительства Приморского края, делегация во главе с исполнительным директором компании Daelim Corporation Джон Ин Соном уже посетила порты Владивостока, а технические специалисты Daelim предварительно оценили состояние причальных стенок и портовых сооружений.

«Владивосток остается основным портом на Дальнем Востоке, через который проходит большая часть рыбной и сельскохозяйственной продукции. Но здесь практически нет портовых мощностей. Мы намерены создать современный логистический хаб для экспорта российской продукции за рубеж», – цитирует пресс-служба регионального правительства директора московского филиала Daelim Industrial Со Ен Хуна.

В качестве потенциальной площадки рассматривается Хасанский район. «Район удобно расположен, посмотрите, как можно использовать существующие мощности – заводы, отдельные бухты, чтобы заниматься хранением и переработкой рыбы. Наши специалисты помогут вам, но техническое задание должно исходить от вас», – сказал губернатор Приморского края Олег Колжемяко.

По информации пресс-службы, Daelim Corporation готова инвестировать в строительство логистического комплекса в Приморье от 80 до 100 млн долларов. Проект включает в себя морозильные склады для хранения рыбной продукции объемом до 30 тысяч тонн и зернового терминала с объемом хранения от 30 до 50 тысяч тонн.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края