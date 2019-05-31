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В ЛОТПП обсудили нулевую ставку НДС
31.05.2019

В ЛОТПП обсудили нулевую ставку НДС

    • На прошлой неделе в Петербурге прошла конференция «Актуальные вопросы обложения налогом на добавленную стоимость товаров и услуг при осуществлении внешнеэкономической деятельности», организованная Ленинградской областной промышленной палатой. В конференции приняли участие представители Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Управления ФНС по Ленинградской области, Северо-Западной оперативной таможни, эксперты юридической компании «Магистраль».

    Заместитель начальника отдела камерального контроля УФНС по ЛО Юлия Овсянникова рассказала о правилах начисления НДС при осуществлении международных перевозок и ответила на вопрос, который часто возникает у участников международной перевозки товаров, – когда в перевозке участвуют два перевозчика, может ли перевозчик или экспедитор, осуществляющий доставку экспортируемого товара по территории России до порта, применить в отношении такой перевозки ставку НДС 0%? Как объяснила Ю.Овсянникова, «В мае 2014 года Высший арбитраж разъяснил, что оказание услуг по перевозке товаров несколькими лицами само по себе не препятствует применению ставки 0%. И данную ставку могут применять все участвующие в сделке лица. В связи с этим нулевую ставку применяют и перевозчики, оказывающие услуги по международной перевозке товара, и лица, привлеченные экспедитором для оказания отдельных транспортно-экспедиционных услуг. Таким образом, ставку 0% могут применять все перевозчики, которые участвуют в международной перевозке товаров, даже если они перевозят товар только по территории России, например, от пункта погрузки до порта».

    Судья, председатель 9-го судебного состава Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Захаров в своем докладе напомнил условия для применения ставки НДС 0% при международной перевозке. «Ее нужно подтвердить документально. В случае, если вы не смоги подтвердить нулевую ставку в отведенный для этого срок или добровольно отказались от ее применения, то используется обычная ставка – это 20%. Порядок исчисления НДС и принятия к вычету «входного» налога зависит от того, собран пакет подтверждающих документов в срок или нет», – сказал он.

    Партнер юридической компании «Магистраль», руководитель комитета по правовым вопросам НП ГПУВЭД «Гермес» Марина Чугаева рассказала о том, как какие риски возникают после выпуска товара. Она отметила, что распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» определено, что основной целью таможенного контроля после выпуска должно стать «создание условий, при которых деятельность по незаконному перемещению товаров через таможенную границу транспортных средств и их дальнейшему обращению на территории Российской Федерации станет экономически нецелесообразной». «Для такой цели все «средства» хороши, поэтому зачастую в постконтроле мы получаем огромные доначисления», – сказал она.

    Руководитель отдела таможенной и налоговой практики юридической компании «Магистраль» Михаил Лазарев ответил на вопросы участников конференции, связанные с обложением товаров налогом при ввозе в РФ.


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