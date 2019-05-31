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Типы материалов для стыковки конвейерных лент
31.05.2019

Типы материалов для стыковки конвейерных лент

    • Стыковка лент конвейерных установок сегодня представляет собой довольно востребованную услугу. В ней заинтересованы многие предприятия, ведь подобные услуги по осуществлению соединения более выгодны, чем содержание своего отдела по обслуживанию таких механизмов. Необходимость такого процесса также связана с тем, что для качественной стыковки лент конвейеров требуется большой опыт работы специалистов в данной области деятельности, а также наличие подходящих специальных материалов.

    Типы материалов для стыковки конвейерной ленты и преимущества их эксплуатации

    Существуют разные способы фиксации конвейерных транспортерных лент. К ним относятся горячая, холодная вулканизация и так называемый механический метод. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Каждый вариант предусматривает использование разных материалов для стыковки лент.

    Горячая вулканизация является наиболее прочным вариантом стыковки. При высоком качестве используемых материалов для соединения гарантируется прочность стыка до 95% в зависимости свойств ленты. Запуск установки возможен непосредственно после окончания работ, что снижает время простоя производственных процессов.

    Стоит отметить, что материалы, применяемые для горячей вулканизации, стоят несколько дешевле изделий, которые используются при холодной вулканизации или механического метода.

    Для стыковки и ремонта конвейерных лент холодным или горячим методом, а также для футеровки барабанов и бункеров могут применяться следующие материалы:

    • двухкомпонентные клеи;
    • специальные растворы;
    • средства для очистки;
    • праймеры;
    • плёнки типа ТМ – контактный слой;
    • ткани и клеящие материалы;
    • отвердители;
    • обкладки;
    • резан и бумага.

    Использование подобных материалов при условии их высокого качества обеспечивают высокую фиксацию транспортерных лент, соответственно, конвейерных установок.

    Типы материалов для стыковки конвейерных лент

    Покупаем качественные материалы для соединения конвейерной ленты

    Компания Русбелт, основными видами деятельности которой являются производство и продажа комплектующих для механического соединения конвейерных лент, а также предоставление ремонтных работ и технического обслуживания специализированных транспортерных установок, предлагает вниманию клиентов лучшее оборудование и материалы от международных и отечественных производителей в Москве.

    Среди преимуществ, которые компания Русбелт предлагает каждому отдельному клиенту, следует выделить такие:

    • постоянное наличие материалов для соединения лент и иной продукции на базе фирмы;
    • большой ассортимент товаров в каталоге;
    • индивидуальный подход к каждому заказчику услуг независимо от суммы заказа;
    • возможность выгрузки продукции со склада прямо в день заказа;
    • оперативная доставка по любому указанному адресу;
    • сервисное и техническое обслуживание;
    • установка оборудования командой квалифицированных специалистов;
    • гарантия качества продукции и выполняемых работ.

    Кроме того, всю продукцию можно купить по разумной рыночной цене. Заходите на сайт компании, выбирайте нужные вам товары или услуги и просто заказывайте их онлайн или связавшись с менеджером организации по телефону.

     


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