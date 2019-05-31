Таможенные учения в Усть-Луге

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления поделилась роликом об учениях по задержанию наркотиков, которые СЗТУ провело в порту Усть-Луга (регион деятельности Кингисеппской таможни) на территории УЛКТ.
Учения состоялись 29 мая. По информации пресс-службы СЗТУ, в них приняли участие сотрудники специального отряда быстрого реагирования Северо-Западной оперативной и Псковской таможен, морские и воздушные подразделения СЗТУ и кинологи Кингисеппской таможни.
По данным СЗТУ, за первый квартал 2019 года по фактам контрабанды наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ) таможенными органами управления было возбуждено 8 уголовных дел, изъято 900 г, по фактам контрабанды сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ) было возбуждено 5 уголовных дел, изъято 400 г. запрещенных веществ.
Видео: СЗТУ
Знакомый ветеран таможенной службы прокомментировал ВИДЕО:
“Ни один факт обнаружения,задержания и фотографирования объектов возможного правонарушения не зафиксировано.
Понятых нет,свидетелей нет….Почему машина с возможным объектом правонарушения столько стаяла на виду, а потом ее менты задерживают на трассе, но задерживают нарушителей и обнаруживают объект контрабанды сотрудники таможенных органов.
И опять без фиксации ,свидетелей,понятых фото. Что обнаружили, как повезли для дознания?
Да меня бы ,как начальника отдела по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил не только уволили бы,но еще и попал бы под следствие за организацию и проведение таких действий !!!”