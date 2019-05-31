ЕС выделит средства для автономных судов

Евросоюз профинансирует инициативу по автономному судоходству в европейских водах – проект под названием Autoship.

В рамках проектах предполагается построить два автономных судна с дистанционным управлением, а также создать соответствующую береговую инфраструктуру. В течение трех с половиной лет в проект будет инвестировано свыше 27 млн долларов, 20 из которых выделит ЕС.

Тестирование предусмотрено в рамках двух пилотных проектов по доставке грузов из Балтийского коридора в один из крупных портов одной из стран Евросоюза и вглубь страны. В Autoship будут участвовать Rolls-Royce и Kongsberg.

Проект включает в себя полностью автономную навигацию, самодиагностику, прогнозирование и планирование операций, а также использование коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить высокий уровень кибербезопасности и интегрировать суда в электронную инфраструктуру. Параллельно для всего пула автономных судов будут разработаны цифровые инструменты и методология проектирования, моделирования и анализа затрат.